Inter-Vidal, Manchester United pronto al sorpasso

Indugiare troppo rischia di nuocere gravemente al calciomercato. L'Inter non è ancora convinta dell'acquisto di Arturo Vidal, nonostante il giocatore sia stato messo di fatto ufficialmente sul mercato dal Bayern, così il Manchester United, a caccia di un centrocampista di esperienza, è pronto al sorpasso. E Mourinho, che si è visto ancora una volta negare Perisic, potrebbe fare un dispetto ai vecchi amici nerazzurri.



Il Bayern vorrebbe 30 milioni per Vidal, l'Inter non va oltre i 20-22, mentre il Manchester United, forte di un fatturato decisamente superiore a quello dei nerazzurri, adesso è avanti: il buon rapporto con l'agente Felicevich, lo stesso che ha portato già Alexis Sanchez ad Old Trafford lo scorso gennaio, gioca un ruolo determinante nell'operazione.