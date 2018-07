Inter, Tronchetti Provera: "Suning, spero in un colpo alla Messi"

Marco Tronchetti Provera lancia l'Inter: "Bisogna lottare per lo scudetto e per arrivare in finale di Champions League. La campagna acquisti è stata ottima, Nainggolan è un leader naturale e può fare come Sneijder fece nell'anno del Triplete. La squadra viene costruita in modo giusto. Icardi al Real Madrid? Penso che la società lo terrà a bordo" le parole a GR Parlamento.



L'ad Pirelli non nasconde che "con Cristiano Ronaldo la Juventus sembra irraggiungibile ma non è detto: a volte il calcio è sorprendente, il morale conta tantissimo e non soltanto i campioni". A proposito: "Mi auguro che Suning, appena il Fair Play Finanziario lo consentirà, faccia il colpo. Messi? E come dirgli no? Con un'operazione così i tifosi sarebbero entusiasti".



Il colpo CR7 ha fatto bene alla serie A "ma anche il Napoli è forte, Ancelotti è un grande allenatore: se si alza il livello della competitività, è un bene per tutti. Altra buona notizia è il nuovo Milan. Magari il calcio italiano può riprendere il lustro che aveva perso".