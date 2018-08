Inter, sgambetto di mercato al Milan? "Inserimento nerazzurro"

Un derby di mercato all'orizzonte. Come scrive la Gazzetta dello Sport l'Inter si sarebbe pesantemente inserita nella corsa a Bernard tanto che il ds nerazzurro Ausilio avrebbe chiesto all'ala brasiliana di aspettare a chiudere con il Milan fino a martedì-mercoledì (negli stessi giorni il Chelsea attende una risposta definitiva dal giocatore ex Shakhtar). Difficile stabilire se si tratta di una semplice manovra di disturbo (il Biscione è coperto nel ruolo) o un tentativo reale per strappare il 25enne ai cugini.



Il Diavolo resta comunque in vantaggio. Il dt Leonardo ha incontrato l'entourage di Bernard ed è stato raggiunto di fatto un accordo sulla base di un ingaggio da 3 milioni e una commissione di 2 mln da corrispondere agli agenti. Anche Gattuso ha dato l'ok all'affare: l'attaccante esterno giocherebbe a sinistra con Higuain al centro e Suso a destra nel tridente offensivo. Il club di via Aldo Rossi non ha ancora portato a termine l'operazione perché vuole prima provare a sfoltire la rosa: da qui la mossa, in extremis, dell'Inter.