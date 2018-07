Inter, senti Rummenigge: "Vidal deciderà il suo futuro"

Se l'Inter vuole davvero prendere Arturo Vidal deve sfruttare al meglio l'assist di Kar-Heinz Rummenigge: l'attuale amministratore delegato del Bayern Monaco, 107 presenze e 42 gol in nerazzurro, ha lasciato via libera al centrocampista cileno. "Arturo decida se continuare con noi ed allungare il contratto o andare via: una volta che avrà deciso noi ci muoveremo di conseguenza" le parole a Kicker.



Il problema rimane lo stesso, la valutazione dei bavaresi e (soprattutto) le modalità con cui l'Inter può muoversi: Vidal parte solo a titolo definitivo per 30 milioni di euro ma, senza una cessione, Ausilio può proporre il prestito con diritto di riscatto, formula per nulla interessante per il Bayern. Si potrebbe sbloccare la situazione Joao Mario ma il tempo stringe: un profilo come quello dell'ex Juventus fa gola a molti.