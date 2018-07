Inter, Rafinha: "Mi sarebbe piaciuto continuare..."

Riecco Rafinha. Aveva manifestato il proprio amore per l'Inter durante tutto il suo periodo nerazzurro, l'aveva ribadito alla fine del campionato e ha provato delusione quando il club non ha esercitato il diritto di riscatto nei confronti del Barcellona. Ma adesso, col rischio di ritrovarsi ancora "prigioniero" blaugrana e di vivere una stagione all'ombra di altre stelle, il centrocampista è tornato a parlare. Di futuro e dell'Inter.



"Se conoscessi il mio futuro, prometto che lo direi. Sono venute fuori molte voci sul mio conto ed è per questo che ho preferito isolarmi, delegando il mio agente a occuparsi del mercato. Mi sarebbe piaciuto continuare con i nerazzurri, ma sono un giocatore del Barcellona... Ogni calciatore vuole giocare, non so se io lo farò qui o altrove, ma voglio giocare. Ho messo il mio futuro professionale nelle mani delle persone delle quali mi fido".