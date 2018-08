Inter, Perisic: "Qui sono felice ma nel calcio tutto è possibile"

Se Milan Skriniar giura fedeltà, Ivan Perisic spaventa, e non poco, i tifosi dell'Inter. "Ho sentito che alcuni club mi vogliono, ma devono parlare prima con l'Inter e solo dopo io posso prendere parte alla trattativa ed eventualmente decidere. Se dovessi cambiare squadra, sarà solo per un club di assoluto livello. Solo Dio sa cosa succederà in futuro, sono felice all'Inter ma sappiamo che è possibile di tutto nel calcio", le parole dell'ala croata a Sportske Novosti.



L'attaccante esterno quindi specifica ulteriormente il suo pensiero e strizza l'occhio a una società in particolare: "Mi piacerebbe giocare in Inghilterra e in Spagna, ma non so se ci sarà abbastanza tempo per farlo. Bayern Monaco? Niko Kovac (attuale tecnico dei bavaresi ndr) ha avuto un'influenza molto grande su di me, ho giocato molto bene con la Croazia sotto la sua gestione. Se mi vuole, sa dove trovarmi".



Il presente però è tinto di colori nerazzurri: "L'anno scorso ho firmato un nrinnovo di 5 anni, mi diverto molto qui e sento che siamo sulla strada giusta per tornare ai fasti di un tempo. Voglio fare bene in Champions League perché per sei anni sono stato privato del grande calcio europeo. Ora che ho fatto un grande risultato con la Croazia, mi manca solo qualcosa di importante in Champions".