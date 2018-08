Inter, niente Modric: e Perez pensa alla denuncia

Il vertice di ieri sera tra i procuratori di Luka Modric e Florentino Perez ha avuto lo stesso esito di quelli precedenti: il presidente del Real Madrid ha spiegato che non ha intenzione di lasciar partire il croato verso l'Inter, rimangiandosi una promessa che aveva fatto al giocatore mesi fa.



E Modric non ha potuto che prendere atto della situazione, rimettendo nel cassetto la possibilità di provare una nuova avventura in serie A e, da professionista, rientrando subito nei ranghi del madridismo con un post su Instagram, corredato da un cuoricino, che parla della Supercoppa Europea: "Una brutta sconfitta che non definisce questo gruppo. È il momento di rialzarsi continuando a lavorare come abbiamo sempre fatto. #HalaMadrid".



Finisce anche il sogno dell'Inter che, in entrata, chiude così una comunque ottima campagna acquisti. Ma ora deve guardarsi dalle minacce di Perez che, stando a Marca, vuole denunciare i nerazzurri per aver contattato il giocatore senza farlo sapere al Real Madrid. Una pratica talmente abituale nel calciomercato moderno da non spaventare Ausilio & co. che, oltretutto, potrebbero mettere sul piatto il comportamento tenuto dallo stesso Florentino con Mourinho nel 2010...