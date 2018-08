Inter-Modric, il Real Madrid "mostra i muscoli"

Stringe la mano ai compagni, corricchia per il campo, fa due esercizi, dà i primi calci al pallone:riparte così, a Valdebebas, centro sportivo del, e il club mostra le immagini col primo allenamento del giocatore sui social. Il tweet è accompagnato dall'emoticon del muscolo e sembra un messggio all'Inter: "Tornato. Luka Modric ha cominciato il suo precampionato".L'interesse dell'Inter per il centrocampista croato non è un mistero, il muro eretto dal Real sulla sua cessione neppure. Secondo Marca, un po' di tensione c'è tra il club spagnolo e il calciatore: tutta colpa del silenzio die del suo entourage, mai intervenuti per giurare fedeltà al club. Questione di ingaggio, probabilmente: Modric guadagna 8 milioni a stagione e a 32 anni, dopo un Mondiale da urlo, vuole l'ultimo ricco contratto, così ha chiesto l'aumento aPortarlo via da Madrid per l'Inter sarà una missione difficilissima, ma il club punta comunque sulla volontà del giocatore che a quanto pare non è quella di restare a Valdebebas anche se poi, all'allenamento, è rimasto un'ora in più. Non proprio il segnale di chi ha fretta di partire.