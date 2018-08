Inter-Modric, esposto del Real Madrid alla Fifa

Il vertice di ieri sera tra i procuratori di Luka Modric e Florentino Perez ha avuto lo stesso esito di quelli precedenti: il presidente del Real Madrid ha spiegato che non ha intenzione di lasciar partire il croato verso l'Inter, rimangiandosi una promessa che aveva fatto al giocatore mesi fa. E Modric non ha potuto che prendere atto della situazione, rientrando subito nei ranghi del madridismo con un post su Instagram, corredato da un cuoricino, che parla della Supercoppa Europea: "Una brutta sconfitta che non definisce questo gruppo. È il momento di rialzarsi continuando a lavorare come abbiamo sempre fatto. #HalaMadrid".



Finisce anche il sogno dell'Inter che, in entrata, chiude così una comunque ottima campagna acquisti. Ma ora deve guardarsi dalle manovre di Perez che ha denunciato i nerazzurri per aver contattato il giocatore senza prima avvertire il Real Madrid. La Fifa ha confermato alla Press Association Sport di aver ricevuto una segnalazione dei blancos per il caso legato a Modric, assieme all'esposto c'è una documentazione preparata dai legali della compagine spagnola.



L'Inter - informata della situazione - ha replicato via mail alla Fifa di non avere mai avuto contatti diretti con Modric: se, come spesso accade in questi casi, verrà dimostrata la buona fede del club nerazzurro non ci saranno conseguenze, in caso contrario si aprirebbe un procedimento.