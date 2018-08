Inter, Modric chiederà al Real Madrid di essere ceduto

Sono le ore della verità per conoscere finalmente il futuro di Luka Modric: il centrocampista croato, tornato in Spagna al termine delle vacanze post-Mondiali, ha svolto il primo allenamento a Valdebebas e incontrato José Angel Sanchez, numero due del Real Madrid.



Il 32enne vuole tentare una nuova avventura con la maglia dell'Inter e potrebbe averlo ribadito al dirigente dei Campioni d'Europa magari chiedendo anche un faccia a faccia con Florentino Perez che dovrebbe tenersi venerdì. Al presidente dirà che vuole andar via. Peraltro, rivela la Gazzetta dello Sport, Modric aveva già espresso il desiderio di cambiare aria in tempi non sospetti (nei giorni successivi alla vittoria della Champions) e il presidente dei blancos aveva promesso di liberarlo.



Ora la situazione è diversa (non c'è più Cristiano Ronaldo e Kovacic è vicinissimo al Chelsea) e non è dunque scontato che venga mantenuta quella promessa (addirittura El Mundo ha ipotizzato una denuncia delle merengues nei confronti dell'inter per violazione del Fair Play Finanziario): secondo i media spagnoli il Real rilancerà offrendo a Modric un rinnovo del contratto con ingaggio superiore ai 10 milioni annuali offerti dai nerazzurri. Chissà se basterà o se ritrovare i connazionali Vrsaljko, Brozovic e Perisic potrebbe indurre Modric a forzare la mano col Real.