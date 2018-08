Inter, magari ce la fai...

Alla fine è possibile che Joao Mario vada davvero via. Magari lo farà in extremis, l'ultimo giorno utile, per non restare in un'Inter dove è di fatto finito ai margini del progetto. Dalla Turchia, infatti, arriva la notizia dell'interesse del Besiktas per il centrocampista: sta provando a convincerlo il suo connazionale Pepe, che prima di lui ha fatto la stessa scelta raggiungendo a Istanbul un altro ex interista come Quaresma.



Potrebbe lasciare l'Italia anche Mbaye Niang: tra luglio e inizio agosto il suo nome era stato accostato al Nizza, poi i rossoneri hanno aspettato fino all'ultimo la scelta di Balotelli che ha preferito restare piuttosto che accordarsi col Marsiglia. Ora, a due giorni dalla chiusura del mercato, l'attaccante del Torino potrebbe finire in prestito al Rennes. Il suo addio non preclude la partenza di Ljajic, ma il serbo è considerato molto più utile alla causa da Mazzarri.