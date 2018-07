Inter, lo Sporting Lisbona rivuole Joao Mario

Dopo gli esborsi per Nainggolan e Politano (a cui va aggiunto Lautaro Martinez), l'Inter può solo operare in prestito - anche oneroso - ma solo con diritto di riscatto. Questo è il motivo per cui alla fine Malcom è andato alla Roma, questo è il motivo per cui un colpo importante a centrocampo non può prescindere da una cessione di un certo valore. I maggiori indiziati sono Joao Mario, Vecino e Gagliardini e oggi si registrano novità proprio sul portoghese.



Lo Sporting Lisbona, squadra da cui l'Inter lo aveva prelevato nel 2016 per 45 milioni di euro, è nuovamente interessata al centrocampista: lo riferisce il quotidiano portoghese Correio de Manha. Lo Sporting, dopo il fuggi fuggi generale seguito all'aggressione ultrà di fine giugno, sta cercando di rinforzarsi e ha in mente un colpo di livello.



Il problema principale rimane l'ingaggio da circa 4 milioni che percepisce Joao Mario mentre l'accordo sul cartellino sarebbe più facile da trovare: l'Inter vorrebbe incassare 25-30 milioni di euro per poi gettarsi su Vidal.