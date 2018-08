Inter, Keita è ufficiale: "Sono molto felice"

L'arrivo a Milano è di domenica sera, lunedì giornata di visite mediche (divisa in due tra Humanitas e Coni) per Keita Baldé: in mezzo la firma sul contratto che lo legherà all'Inter. Il suo acquisto è ufficiale: l'Inter lo ha prelevato dal Monaco in prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a quota 30 milioni. Queste le parole dell'attaccante nelle prime ore milanesi: "Sono molto felice, speriamo che le visite vadano bene. Spalletti è stato molto importante per il mio arrivo. Speriamo sia una grande avventura con l'Inter".

Avendo fatto tutta la preparazione con i monegaschi (in campo nella ripresa della Supercoppa contro il Psg), Keita sarebbe già pronto fisicamente: assai probabile che Spalletti loanche se ovviamente è difficile che lo schieri subito titolare.Roberto Calenda, il suo agente, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport: "Alla fine della scorsa stagione mi sono reso conto che Keita aveva un. Ringrazio il Monaco che gli ha ridato sorriso, serenità e spensieratezza, dopo anni di tensioni edalla dirigenza della Lazio. A lui è rimasta la voglia di esplodere nel Paese che l’ha cresciuto calcisticamente. Spalletti persona perfetta nel momento perfetto,. Può far fare a Keita il definitivo salto di qualità e dargli la mentalità vincente di cui ha bisogno".