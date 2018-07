Inter, Joao Mario seguito dal Betis Siviglia: "Ci può interessare..."

Potrebbe arrivare dalla Spagna un aiuto per l'Inter, alla ricerca di una sistemazione per Joao Mario prima di andare all'assalto di Arturo Vidal (seguito pure dal Manchester United).



Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente del Betis Siviglia, apre all'acquisto del 25enne in un'intervista a FcInterNews.it: "È uno dei profili che può interessarci per le sue caratteristiche. Non abbiamo ancora contattato i nerazzurri per il portoghese".



"Costa 30 milioni? Io - prosegue il dirigente degli andalusi - non sono abituato a parlare con la stampa di situazioni economiche. Dico solo che Joao Mario è un ottimo giocatore e potrebbe essere di nostro gradimento".