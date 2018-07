Inter, il Bayern Monaco apre al prestito più diritto per Vidal

Non c'è dubbio che le parole di Luciano Spalletti abbiano dato un'accelerata alla seconda parte del calciomercato estivo dell'Inter: prima l'affondo decisivo per Vrsaljko, poi il sondaggio per Borriello e ora una buona notizia anche su Arturo Vidal. Se il gradimento del centrocampista cileno per l'opzione nerazzurra era arrivato qualche giorno fa, le resistenze del Bayern Monaco sembravano difficili da superare.



Nelle ultime ore dalla Germania sono arrivate importanti aperture sul prestito con diritto di riscatto: la paura dei bavaresi era che l'Inter la prossima estate non riscattasse Vidal, in scadenza di contratto proprio nel 2019, perdendolo quindi a costo zero un anno dopo. Ma l'ipotesi che si fa largo è di un rinnovo di contratto del 31enne fino al 2020 in modo che poi l'Inter possa procedere al prestito (alto, stile Vrsaljko) oneroso con diritto, a quel punto il riscatto sarebbe praticamente garantito per non gettare al vento l'investimento iniziale.



Il Bayern ha fissato a 30 milioni il prezzo del cartellino ma con questa modalità potrebbe anche scendere fino a 24-25: tutto o quasi è nelle mani di Suning adesso.