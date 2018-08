Inter, esisterebbe un patto tra Modric e Perez per la cessione

In casa Inter continua a tenere banco la situazione di Luka Modric, il sogno per il centrocampo che chiuderebbe un grande calciomercato. Sia i media italiani che quelli spagnoli concordano sull'insofferenza mostrata dal croato, decisivo l'incontro che avrà con Florentino Perez mercoledì dopo il ritorno dalle vacanze in Sardegna.



In merito a questo faccia a faccia, novità della Gazzetta dello Sport: come per Cristiano Ronaldo (a gennaio il presidente aveva promesso che lo avrebbe liberato per 100 milioni di euro se avesse trovato una squadra non spagnola disposta a comprarlo), esisterebbe un patto tra gentiluomini che coinvolgerebbe Modric e Perez. "Chiedimi direttamente la cessione, motivamela e, se sentirai che il tuo ciclo al Real Madrid sarà finito, prometto che ti lascerò andare per una cifra che non sia folle": questa, in soldoni, la promessa fatta al centrocampista. L'Inter quindi aspetta che il giocatore faccia leva sul gentlemen agreement e Perez non si metta di traverso.



Per completezza, c'è comunque da registrare alcune voci in Spagna: questa potrebbe anche essere una mossa degli agenti per forzare i blancos a procedere con il rinnovo (con aumento) di contratto di un giocatore che ha sì 32 anni ma è campione d'Europa con il club e vice campione del mondo con la Croazia.