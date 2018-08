Inter, Braida: "Rafinha molto probabilmente resta a Barcellona"

È vero, è il giorno dell'ufficialità di Keita Baldé e tanto dovrebbe bastare a rendere felici i tifosi dell'Inter. Ma sul rinforzo a centrocampo, quello che dovrebbe garantire il salto di qualità ai nerazzurri, non arrivano belle notizie. La convocazione di Modric per la Supercoppa Europea rende di fatto sempre più lontano il suo arrivo, mentre la bella prova di Rafinha contro il Siviglia nella Supercoppa spagnola sembra aver convinto il Barcellona a tenerselo, a differenza di quanto fece a gennaio, quando lo diede in prestito all'Inter, che poi non ha potuto esercitare il diritto di riscatto.



A parlare è il ds del club blaugrana Ariedo Braida, intervistato da Radio Sportiva. "Rafinha molto probabilmente si fermerà qui - ha spiegato -, ha grandi qualità e giocate importanti. Veniva da una stagione travagliata, ma è un giocatore che può fare la differenza, ha un piede 'dolce', quasi magico che ti fa vincere le partite". Il dirigente ex Milan ha poi parlato del mercato in entrata dei blaugrana. "Seguiamo molti giocatori. Rabiot è uno che ha dimostrato di avere qualità, chi vivrà vedrà. Su Pogba non penso che ci muoveremo".