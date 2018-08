Incontro Barcellona-Pogba negli Usa

Il Barcellona prova a mettere le mani su Paul Pogba. Come riporta Tuttosport il ds blaugrana Eric Abidal, al seguito della squadra che sta disputando l'ICC, avrebbe visto il centrocampista del Manchester United (attualmente in vacanza dopo i Mondiali) a Beverly Hills in una villa privata.



Il faccia a faccia doveva rimenere segreto perché è vietato incontrare un giocatore ancora sotto contratto con un altro club. Ma tant'è: il mediano in Inghilterra non si trova a suo agio per via del difficile rapporto con Josè Mourinho (il tecnico però rischia di essere esonerato) e sarebbe fortmente intenzionato a cambiare aria.



Sullo sfondo resta, molto defilata, la Juventus (in Inghilterra domenica avevano ipotizzato un ritorno a Torino del 25enne): i bianconeri non possono affondare senza la cessione di Pjanic e al momento le probabilità che il bosniaco parta sono davvero remote.