In Spagna sono sicuri: "Modric resta al Real Madrid"

In Spagna non hanno dubbi: Luka Modric continuerà a vestire la maglia del Real Madrid. Secondo quanto riferisce Marca sarebbe andato in scena oggi un incontro fondamentale tra il centrocampista croato e il club: trovata l'intesa per il rinnovo del contratto con un aumento dell'ingaggio fino a circa 10 milioni di euro, la stessa cifra che gli offre l'Inter.



Lo stesso stipendio percepisce il capitano Sergio Ramos, secondo solo a Bale (12 mln) nella rosa dei Campioni d'Europa: in sostanza le merengues vorrebbero 'premiare' Modric respingendo così l'assalto nerazzurro.



Dello stesso avviso anche As ma non sono arrivate al momento conferme su questa notizia da parte dell'entourage del mediano che da par suo ha lanciato un segnale social, su Instagram, al connazionale Perisic. La vicenda sarebbe dunque in continua evoluzione e le prossime ore potrebbero essere davvero decisive.