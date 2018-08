Il Psg insiste per Dembelé, Il Barcellona apre. Rabiot in Spagna?

Ousmane Dembelé da una parte, Adrien Rabiot dall'altra: i due giovani, uno del Barcellona, l'altro del Psg sono destinati a movimentare il mercato estivo almeno fino al 31 agosto, data di chiusura della campagna acquisti in Spagna e Francia.



Secondo Mundo Deportivo i catalani sarebbero disposti ad ascoltare l'offerta del club di Al-Khelaifi per il francesino arrivato un anno fa a suon di milioni (ben 150) dal Borussia Dortmund, guarda casola vecchia squadra di Thomas Tuchel, oggi alla guida dei parigini. Nelle ultime settimane i contatti tra le due società sarebbero stati abbastanza costanti, considerato anche l'interesse dei blaugrana per Adrien Rabiot, anche se le due operazioni sono tra loro disgiunte.



A Tuchel Dembélé piace e parecchio ("Ousmane è il giocatore più talentuoso che ho allenato finora. Tecnicamente è un talento. Quando terminerà il regno di Messi-CR7, sarà un candidato fisso per il Pallone d'Oro", disse quando lo allenava, ricambiato: "Tuchel è uno dei tre migliori allenatori al mondo insieme a Zidane e Guardiola") e l'arrivo a Barcellona del brasiliano Malcom ha ristretto ulteriormente spazio in avanti per il 21enne francese.



Che resta in posizione di attesa (e con una clausola di 400 milioni). Al momento si tratta ancora di primi contatti e solo se il Psg dovesse presentare un'offerta concreta il Barca si siederebbe al tavolo per ascoltarla.