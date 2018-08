Il Milan aveva richiesto Ramires: "no di Suning per l'Inter"

Il giorno dopo la chiusura delle trattative emergono diversi retroscena, uno riguarda il Milan (e indirettamente l'Inter) e proviene dal Portogallo. Secondo quanto scrive il quotidiano Record, il club rossonero ieri aveva fatto un tentativo in extremis per regalare un ultimo centrocampista a Gennaro Gattuso: capito che Lotito non avrebbe ceduto Milinkovic-Savic, Leonardo si sarebbe fiondato su Ramires dello Jiangsu Suning.



Il brasiliano, 31 anni, era stato obiettivo dell'Inter a gennaio ma, nonostante la comune proprietà delle due squadre protagoniste della trattativa, non è mai riuscito ad approdare a Milano per l'intransigenza di Suning. Il gruppo cinese, un anno dopo, è come se avesse restituito lo sgarbo all'Inter: secondo Record, Ramires non è approdato al Milan proprio perché Suning non voleva rinforzare i "cugini". Ora il centrocampista dovrebbe finire al Benfica.