Roma, niente da fare: Malcom va al Barcellona

Malcom è vicino a diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Visto ciò che è successo ieri, quando la Roma aveva trovato l'accordo con il Bordeaux sulla base di 32 milioni di euro più quattro di bonus (tanto da produrre uno scambio ufficiale di tweet) ma in serata l'improvviso rilancio dei blaugrana aveva stoppato la partenza del brasiliano per la Capitale, meglio non sbilanciarsi ma la telenovela relativa al brasiliano sembra avere un epilogo.



Il Bordeaux ha in pratica obbligato agente e giocatore a rimangiarsi la parola data ai giallorossi, visto che sono stati tentati dal rilancio da 41 milioni di euro più 4 di bonus. Anche Malcom, comunque, non può lamentarsi: il quadriennale da quasi 3,5 milioni proposto dai blaugrana supera la proposta romanista di 2,5 più bonus. L'esterno brasiliano è atteso in Spagna già in serata: questa volta per davvero.