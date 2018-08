Il Barcellona non molla Pogba: sul piatto anche tre giocatori

Il Barcellona non molla la presa su Paul Pogba, grande obiettivo blaugrana dopo l'acquisto di Arturo Vidal. Il centrocampista francese non ha più voglia di lavorare con José Mourinho (il rapporto tra i due non è mai decollato) e per questo spinge per l'addio al Manchester United.



Ci sarebbero stati contatti tra i blaugrana e il 25enne: sarebbero state poste le basi per l'intesa e per provare a vincere la resistenza dei Red Devils, non intenzionati a privarsi di un giocatore così importante a pochi giorni dalla chiusura del mercato in Inghilterra (giovedì).



I Campioni di Spagna vanno comunque avanti e studiano diverse soluzioni, soprattutto l'inserimento di alcune contropartite tecniche oltre a una cospicua somma di denaro. I nomi sono quelli di Jerry Mina, che interessa proprio allo United (ma pure a Everton e Lione), André Gomes, connazionale di Mourinho, Rafinha, o addirittura uno fra Rakitic e Dembelé. Il croato, però, è considerato un uomo-chiave del centrocampo da Ernesto Valverde, quindi difficilmente lascerà la Spagna.



Sullo sfondo resta la Juventus che, per riavere il francese, dovrebbe essere costretta a privarsi di un elemento come Miralem Pjanic (il bosniaco sarebbe a un passo dal rinnovo con i bianconeri).