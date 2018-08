Higuain-Caldara al Milan, Bonucci torna alla Juventus

Giornata decisiva per la maxi-operazione Higuain-Bonucci-Caldara tra Juventus e Milan: il nuovo incontro tra i due club per sistemare gli ultimi dettagli ha dato la classica fumata bianca. Il Pipita ha accettato il trasferimento in rossonero in prestito oneroso (18 milioni) con diritto di riscatto a 36 (formula fondamentale per il Diavolo in ottica Fair Play Finanziario, in sostanza si tratta comunque di un acquisto a titolo definitivo 'mascherato').



Risolta anche la questione dell'ingaggio del centravanti, che guadagnerà gli stessi 7,5 milioni di euro all'anno più bonus che gli passava la Juve ma per due anni di contratto in più. In realtà ci sarà di fatto un aumento dell'ingaggio considerando la buonuscita che i bianconeri riconosceranno al Pipita, tra i 4 e i 5 milioni.



Caldara e Bonucci (che ha accettato di ridursi lo stipendio da 7,5 a 6 milioni più bonus) si trasferiscono a titolo definitivo, vengono valutati entrambi 40 milioni di euro in modo da generare una plusvalenza di circa 28 milioni per i bianconeri e di 8 per i rossoneri che alla fine hanno vinto le resistenza di Marotta e Paratici: niente diritto di recompra per il difensore ex Atalanta. Giovedì di prima mattina visite mediche per Higuain e Caldara mentre Bonucci sarà a Torino intorno alle 11:30.