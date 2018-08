Higuain-Caldara al Milan, Bonucci torna alla Juventus

Giornata decisiva per la maxi-operazione Higuain-Bonucci-Caldara tra Juventus e Milan: il nuovo incontro tra i due club per sistemare gli ultimi dettagli ha dato la classica fumata bianca. Il Pipita, dopo alcune titubanze, ha accettato il trasferimento in rossonero in prestito oneroso (18 milioni) con diritto di riscatto a 36 (formula fondamentale per il Diavolo in ottica Fair Play Finanziario, in sostanza si tratta comunque di un acquisto a titolo definitivo 'mascherato').



Risolta - a quanto si apprende - anche la questione dell'ingaggio del centravanti, l'argentino chiedeva 9 milioni annui mentre il Milan ne proponeva 7,5, tanti quanti ne guadagna al momento a Torino: il club di via Aldo Rossi non voleva spingersi oltre e dovrebbe essere stato aiutato dalla buonuscita che la Juventus corrisponderà all'attaccante (tra i 4,5 e i 6 milioni).



Caldara e Bonucci si trasferiscono a titolo definitivo, vengono valutati entrambi 40 milioni di euro in modo da generare una plusvalenza di circa 28 milioni per i bianconeri e di 8 per i rossoneri che alla fine hanno vinto le resistenza di Marotta e Paratici: niente diritto di recompra per il difensore ex Atalanta.