Follia Real: 14 milioni all'anno. Inter, così Modric si allontana

Doveva essere il giorno dell'incontro tra gli agenti di Luka Modric e la dirigenza del Real Madrid, per ora è stato solo quello di un nuovo allenamento del croato con la maglia dei blancos e quello di un'altra voce, tirata fuori da Radio Onda Cero e in realtà già smentita da altri media spagnoli: Florentino Perez avrebbe trovato un accordo con Thiago Alcantara. Il suo eventuale acquisto non sarebbe necessariamente un buon segnale per l'Inter perché lo spagnolo andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota da Kovacic.



Al momento non si registrano cambi di rotta del Real su Modric: anzi, per convincerlo a non cambiare maglia il presidente Florentino Perez - secondo 'Marca' - è pronto a proporgli un sostanzioso aumento dell'ingaggio, arrivando a 14 milioni di euro, quasi il doppio dell'attuale stipendio, 4 milioni in più rispetto ai 10 offerti dall'Inter.



E As lancia l'indiscrezione secondo la quale alla fine il vicecampione del mondo, dopo avere valutato la situazione con la sua famiglia, avrebbe deciso di rimanere nella capitale spagnola e continuare la sua avventura al Real che, come detto, dovrebbe renderlo più ricco. Ma non arrivano conferme dall'entourage dello stesso giocatore: la situazione dunque è ancora in evoluzione.