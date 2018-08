Follia Psg, 37 milioni: "Offerta irrinunciabile"

Potere dei soldi e di chi può spenderli: manca l'annuncio ufficiale del Psg, ma ormai è sicuro che il club francese ha acquistato Thilo Kehrer dallo Schalke pagandolo 37 milioni di euro. Una cifra folle, se pensiamo che il giocatore andava in scadenza di contratto nel 2019 e che, tutto sommato, pur trattandosi di un buon giocatore, non è un fenomeno, vista anche la giovane età.



Kehrer ha 21 anni, ne compirà 22 a settembre e non ha ancora esordito in nazionale. "La dimensione dell'offerta economica per un giocatore in scadenza il prossimo anno ci ha spinto a cedere - ha spiegato il d.s. dello Schalke, Christian Heidel -. Senza l'offerta irrinuniciabile del PSG, Thilo avrebbe rinnovato con noi". Invece giocherà con i campioni di Francia, insieme a Buffon.