Eto'o in Qatar a 37 anni

Il giro del mondo di Samuel Eto'o continua in Qatar, paese che ospiterà il Mondiale del 2022 e che cerca grandi giocatori che facciano da testimonial per l'avvicinamento al grande evento e facciano crescere il calcio locale: la nuova, e lucrosa, avventura professionale per il bomber camerunese sarà al Qatar Sports Club. La società ne ha dato l'annuncio via Twitter.

The management of Qatar Football Club is pleased to invite you to attend the press conference to present the international star Samuel Eto'o, which will be held on Tuesday at 8:00 pm at the Club