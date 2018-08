Chelsea, Courtois salta il secondo allenamento consecutivo

Thibaut Courtois va allo scontro con il Chelsea. Il portiere belga doveva riprendere ieri gli allenamenti con i Blues dopo il Mondiale ma non si è presentato al centro sportivo di Cobham e lo stesso è avvenuto oggi stando a quanto riferisce Sky Sports News. L'estremo difensore non ha alcuna intenzione di rinnovare (contratto in scadenza nel 2019) e vuole soltanto il Real Madrid (il 26enne ha già giocato nella capitale spagnola con la maglia dell'Atletico e lì vive la sua famiglia): i blancos potrebbero chiudere per 35 milioni.



Sarri ha già dato di fatto l'ok ("Se desidera la cessione è libero") e i londinesi avrebbero già individuato il sostituto. Non si tratterebbe del milanista Pepe Reina, (destinato a rimanere in rossonero) bensì di Jan Oblak, attualmente in forza all'Atletico. Roman Abramovich è disposto a sborsare circa 100 milioni (clausola rescissoria) per il 25enne sloveno. E non è finita qui perché il Chelsea, secondo il Sun, spenderebbe altri 50-60 milioni per strappare Fekir al Lione.