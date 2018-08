Chelsea: Courtois aspetta il via libera, Sarri vuole Reina

Le parole di apprezzamento di Pepe Reina per il Milan risalgono solo a poche ore fa ma La Gazzetta dello Sport non chiude ad una partenza del portiere in direzione Chelsea. In casa Blues tiene ancora banco la situazione relativa a Thibaud Courtois che da tempo ha chiesto la cessione al Real Madrid perché ritiene concluso il ciclo in Inghilterra e vorrebbe tornare a stare vicino alla famiglia in Spagna.



"Non mi interessa cosa ha detto il suo agente, voglio parlarci io. Se venissi a dirmi che vuole la cessione allora sarebbe libero di andare" ha detto Maurizio Sarri dopo la Community Shield. Se i blancos offrissero i 35 milioni di euro chiesti da Abramovich, via libera alla cessione e immediata ricerca del sostituo, proprio in serie A.



Qui si torna a Reina, visto che Sarri è pronto a riabbracciarlo dopo gli anni di Napoli. Dal canto suo il Milan non sarebbe intransigente di fronte alla giusta offerta per tre motivi: farebbe una plusvalenza di 6-8 milioni visto che lo spagnolo è arrivato a parametro zero, si liberebbe di un ingaggio da 3,5 milioni di euro e, ovviamente, avrebbe già il 'sostituto' in casa, Gigio Donnarumma. Un giro di portieri che deve avvenire in fretta, visto che il calciomercato inglese chiude giovedì.