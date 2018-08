Chelsea, 80 milioni per Kepa: battuto il record di Alisson

Chissà se Alisson sarà un po' dispiaciuto: manca poco e il portiere più caro della storia del calcio non sarà più lui. Il record del brasiliano ceduto dalla Roma al Liverpool cade nel giro di tre settimane: il 20 luglio è arrivata l'ufficialità del suo addio, tra qualche giorno, forse poche ore, ci sarà quello del trasferimento di Kepa dall'Athletic Bilbao al Chelsea.



Doveva essere del Real Madrid già a gennaio, poi è rimasto e alla fine i blancos hanno scelto Courtois dando al belga la possibilità di tornare nella città dove vive la sua famiglia. Così i Blues, per sostituire propio Courtois, faranno una follia per il promettente portiere basco: 80 milioni di euro, la cifra della clausola. Più dei 72,5 spesi dal Liverpool per Alisson. Sarri, stando a quanto pubblicato da Marca, vorrebbe che Kepa esordisse sabato in Premier League contro l'Huddersfield, così nel giron di 24 ore Kepa dovrebbe arrivare.