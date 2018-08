Calciomercato, Zaza sceglie il Torino e beffa la Sampdoria

La trattativa che riporterà Simone Zaza in serie A è stata una delle più intriganti dell'ultimo giorno di calciomercato: buona notizia per il Torino, terribile beffa per la Sampdoria. In mattinata il club blucerchiato aveva raggiunto un accordo con il Valencia sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro più 12 milioni di riscatto mentre per il giocatore, il cui arrivo a Genova era previsto lunedì, era già pronto un contratto quadriennale.



Appena il Toro ha saputo dell'accelerata di Ferrero, è tornato alla carica anche con il procuratore di Zaza, l'avvocato Bozzo, che mai aveva chiuso i canali con i granata. Pareggiata l'offerta blucerchiata con il Valencia, a quel punto l'attaccante ha dato preferenza alla squadra di Mazzarri, che lo cercava da mesi, e sogna una coppia di prime punte con Andrea Belotti. Per Zaza pronto un contratto - superiore all'offerta della Samp - di cinque anni da 2,6 milioni a stagione.