Calciomercato Torino, "pronta l'offerta al Valencia per Zaza"

Il Torino tenta di riportare in Serie A Simone Zaza. Ne è convinto Tuttosport secondo cui i granata sarebbero pronti a presentare un'offerta complessiva da 16 milioni al Valencia per l'attaccante.



In particolare il club di Cairo vorrebbe portare avanti l'operazione sulla base del prestito oneroso da 2 milioni e il riscatto (obbligatorio in base a un certo numero di presenze) a 14. I Pipistrelli, a caccia di Batshuayi sarebbero propensi ad accettare anche se potrebbero valutare altre proposte qualora arrivassero.



I piemontesi, prima di chiudere, devono infatti sfoltire il reparto offensivo: Niang resta in uscita (sarebbero interessate Sampdoria, Nizza e Bordeaux) mentre lo Spartak Mosca potrebbe farsi avanti nuovamente dopo le prime avance di gennaio.