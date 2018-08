Calciomercato, Strootman-Marsiglia: ufficiale

Dear Roma,



5 years ago I came to Rome and I immediately fell in love with this beautiful city and club. Thank you wonderful Roma, my team mates, the medical staff, the managers, board and staff: you’ve been like family to me. Good luck to you all! @OfficialASRoma #ASRoma pic.twitter.com/xXultFCgFe — Kevin Strootman (@Kevin_strootman) 28 agosto 2018

L'annuncio ufficiale delarriva poco prima delle 17. Kevinè un nuovo giocatore dell'OM e qualche minuto dopo la comunicazione via social, il giocatore è seduto in sala stampa per la conferenza di presentazione. Non si torna più indietro, dunque: laincassa 25 milioni più 3 di bonus (in caso di futuro trasferimento del calciatore e al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi) ringrazia l'olandese su Twitter dedicandogli un video. I commenti dei tifosi sotto il post sono più o meno tutti dello stesso tono, con insulti spesso impubblicabili alla società.“Il Marsiglia è una sfida, sono contento di essere qui e voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali - ha detto Strootman - Garcia è una persona speciale, mi ha voluto a Roma e di nuovo qui, spero sia felice di me come lo è stato qualche anno fa.Sono una grande squadra ed è giusto che acquistino giocatori forti.I primi contatti con il Marsiglia ci sono stati pochi giorni fa, ogni giocatore ha un valore e può essere ceduto. A Roma ho passato 5 anni ottimi anni. Ho parlato con Benatia, il Marsiglia è una squadra forte con molti giocatori giovani. Voglio aiutare la squadra a fare il meglio. Il mio compito è quello di riportare la squadra in Champions League".: "Sono arrivato cinque anni fa e mi sono immediatamente innamorato di questa bella città e del club. Grazie meravigliosa Roma, grazie ai mie compagni, allo staff medico, agli allenatori, ai dirigenti e allo staff: siete stati come una famiglia per me. Buona fortuna a tutti"."Cari romanisti, è difficilissimo per me lasciare questa squadra. Mi sono sentito a casa e voi eravate sempre lì a sostenermi. Voglio ringraziarvi per tutto, non vi dimenticherò mai e vi amerò sempre. Vi auguro il meglio per questa stagione".