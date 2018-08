Calciomercato Roma, ultimatum al Siviglia per N'Zonzi

La Roma continua a pensare a Steven N'Zonzi, il centrocampista francese fresco campione del mondo, in uscita dal Siviglia. L'accordo con il giocatore è stato trovato sulla base di un quadriennale da tre milioni di euro a stagione ma manca la fumata bianca con il club andaluso: l'offerta è di 25 milioni di euro più bonus, la richiesta è più alta di almeno cinque milioni.



I giallorossi hanno dato un ultimatum al Siviglia: o accettano l'offerta entro 48 ore oppure vireranno su un altro obiettivo. Ma dalla Francia arrivano cattive notizie per la strategia operata da Monchi: secondo France Football, nelle ultime ore anche Psg e Monaco hanno chiesto informazioni sul trentenne.



I parigini avevano "già cercato N'Zonzi nell'estate del 2017 e adesso il ds Antero Henrique ci sta riprovando, con il giocatore che sarebbe molto sensibile alla prospettiva di giocare a Parigi, dove potrebbe trovare i suoi compagni di nazionale Mbappé, Kimpembe e Areola. Ma sul centrocampista nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto anche il Monaco, rimasto 'orfano' di Fabinho e Moutinho e che ha bisogno di calciatori esperti per far crescere i suoi giovani talenti".