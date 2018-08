Calciomercato Roma, ufficiale: Gonalons al Siviglia

Come confermato da Monchi ieri sera prima della partita contro il Torino, la Roma ha ceduto Maxime Gonalons al Siviglia: l'affare è stato ufficializzato oggi dalla società giallorossa. Il centrocampista francese, 23 presenze lo scorso anno tra tutte le comptizioni, si è trasferito in Andalusia in prestito secco fino al 30 giugno 2019.

✍️ Gonalons ceduto in prestito al Siviglia



In bocca al lupo Maxime! ➡️ https://t.co/l8R9ZVPCjC#ASRoma pic.twitter.com/qNq4CBLtvn — AS Roma (@OfficialASRoma) 20 agosto 2018