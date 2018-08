Calciomercato Roma: Strootman, assalto del Marsiglia

Lo scenario è di quelli inattesi: Kevin Strootman potrebbe lasciare la Roma entro il 31 agosto. Il mercato italiano è chiuso e per i giallorossi non ci sarebbe la possibilità di rimpiazzarlo, eppure il suo eventuale addio non è fantacalcio. Il Marsiglia, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è pronto all'assalto del centrocampista olandese.



Rudi Garcia conosce molto bene Strootman per averlo allenato nei suoi primi anni di Roma: lo chiamava "lavatrice" per la capacità di trasformare i palloni sporchi in puliti ed è convinto che l'elettrodomestico funzioni ancora. In giallorosso, invece, Strootman non è più un titolare inamovibile, sebbene sia partito dal primo minuto all'esordio contro il Torino. Nel suo ruolo possono giocare sia Cristante che Pellegrini, motivo per cui Di Francesco non avrebbe grossi problemi a rimpiazzarlo con gli uomini già in rosa.



La Roma, ovviamente, cederà Strootman solo di fronte a un'offerta cospicua: l'olandese ha 28 anni e un contratto in scadenza nel 2022, così ci vogliono almeno 30 milioni per portarlo via. Non solo: l'OM, che ha appena perso la possibilità di arrivare a Balotelli, deve convincere il giocatore con un ingaggio importante, perché non gioca neppure in Champions e per lui si tratterebbe di un passo indietro nella carriera. Ma se la Roma dovesse essere disposta a cederlo e la proposta francese dovesse essere consistente, allora lui potrebbe anche salutare l'Italia.