Calciomercato Roma, Strootman al Marsiglia: è fatta

Addio Strootman. A mercato già finito in Italia, ma aperto in altri paesi, l'olandese lascia la Roma e si trasferisce al Marsiglia: il centrocampista non è stato convocato per la partita contro l'Atalanta e domani farà le visite mediche con l'OM. Rudi Garcia ha chiesto espressamenteil giocatore ("Ci servirebbe un centrocampista come Strootman" le sue parole) e il club francese ha offerto 25 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 30, una proposta che ha convinto la proprietà giallorossa.



Strootman non era più uno degli intoccabili di Di Francesco, gli arrivi di Nzonzi e Cristante (oltre all'esperimento Pastore) rischiavano di togliere spazio al giocatore che, dopo le titubanze iniziali, si è di fatto convinto ad andare via, sia per l'opportunità di tornare a lavorare con Garcia, sia per lo stipendio che percepirebbe in Francia (4 milioni e mezzo contro i 3,2 attuali) anche grazie ad una migliore fiscalità. Il plebiscito social contro la sua cessione non ha fermato l'affare.