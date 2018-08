Calciomercato Roma, spunta Pavon per l'attacco. Ma l'agente chiude

L'ultimo nome per il mercato della Roma è Cristian Pavon. L'ala detra 22enne del Boca Juniors (può essere schierata anche a sinistra e da seconda punta e ha nel dribbling rapido uno dei supoi punti di forza) sarebbe finita sul taccuino della dirigenza giallorossa secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.



La clausola rescissoria dell'attaccante esterno argentino si aggirava sui 31 milioni ma è stata recentemente alzata e potrebbe essere ora di 34-35 milioni. Tuttavia Fernando Hidalgo, procuratore dell'ex Colon, su twitter ha chiuso all'ipotesi di un trasferimento con un secco "No way" ("Non ci sono possibilità").



I giallorossi dovranno dunque concentrarsi molto probabilmente sulle altre piste fin qui battute con difficoltà (Bailey, Neres, Suso) per arricchire il reparto offensivo.