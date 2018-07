Calciomercato Roma, Pallotta: "Faremo altri due acquisti. Bailey in vantaggio su Neres"

La Roma guarda avanti dopo la delusione e la rabbia per il mancato acquisto di Malcom. Il presidente Pallotta, a SiriusXM FC, conferma che il club procederà per le vie legali contro il Bordeaux e l'agente del brasiliano, ma allo stesso tempo annuncia: "Faremo altri due acquisti".



Due i nomi seguiti dai giallorossi, oltre a Berardi per il ruolo di esterno offensivo: si tratta di Leon Bailey, 20enne del Bayer Leverkusen e di David Neres, 21enne dell'Ajax (i Lancieri vogliono però 50 milioni). Al momento il giamaicano di proprietà dei rossoneri sembra in vantaggio anche alla luce delle dichirazioni del padre-agente: "Abbiamo ricevuto diverse offerte da alcuni club. Il futuro di Leon e di suo fratello Kyle si conoscerà presto". Le aspirine negano ("Non sono arrivate proposte") ma la pista resta viva.



Così come quella che porta a Steven N'Zonzi, francese del Siviglia con una clausola rescissoria da 35 milioni. Il centroampista in questi giorni si trova curiosamente a Boston, città dove vive Pallotta e dove è arrivato il dg Baldissoni (sta per arrivare anche Franco Baldini, nuovo membro del comitato esecutivo della società): prima di andare all'assalto i capitolini devono comunque vendere Gonalons.