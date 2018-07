Calciomercato Roma, offerti 15 milioni più Perotti per Suso

Sfumato Malcom, la Roma ha deciso di puntare con convinzione su Suso. I rossoneri valutano lo spagnolo 40 milioni (è scaduta la clausola da 38 mln) e avrebbero già ricevuto una proposta da parte dei giallorossi secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport.



I capitolini avrebbero messo sul piatto 15 milioni e il cartellino di Diego Perotti: dall'argentino sarebbe arrivato assenso al trasferimento alla corte di Gennaro Gattuso anche perché il rischio è di trovare poco spazio con Di Francesco in questa stagione.



Dal canto suo il tecnico milanista preferirebbe trattenere Suso ma il club non farebbe le barricate davanti a un conguaglio economico significativo: per questo, se Monchi alzasse l'offerta fino a 18-20 milioni, l'affare potrebbe concretizzarsi come spiega Tuttosport.