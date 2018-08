Calciomercato Roma, Ndombele alternativa a N'Zonzi. In avanti assalto a Neres

La Roma valuta un nuovo profilo per il centrocampo. I giallorossi sono sempre interessati a Steven N'Zonzi ma non intendono accontentare il francese del Siviglia, che chiede un ingaggio da 4 milioni: ecco perché spunta, riferisce il Corriere dello Sport, il nome di Tanguy Ndombele. Il 21enne viene valutato dal Lione 25 milioni e nella scorsa stagione è stato girato in prestito all'Amiens: il ds Monchi potrebbe presto contattare l'entourage del giocatore.



Sul fronte offensivo i capitolini non mollano invece Neres. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe pronta un'offerta da 40 milioni per il 21enne dell'Ajax (i Lancieri ne chiedono però 50). Marlos rappresenterebbe l'alternativa al giovane esterno offensivo: il brasiliano è legato allo Shakhtar fino al 2019 e potrebbe arrivare a un prezzo più contenuto.