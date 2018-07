Calciomercato Roma, N'Zonzi si allontana. Il Siviglia: "Nessuna offerta"

Si fa in salita la strada per Steven N'Zonzi. Il centrocampista francese del Siviglia sembrava a un passo dalla Roma e invece la trattativa ha subito una brusca frenata. Secondo il Tempo il 29enne chiederebbe infatti 4,5 milioni d'ingaggio: la cifra è ritenuta troppo alta dai capitolini soprattutto alla luce dell'età non più giovanissima del giocatore senza contare che dovrebbero essere spesi altri 30 milioni di clausola rescissoria.



"So solo che N'Zonzi deve venire l'8 agosto alle 9 per le visite mediche" ha affermato Joaquin Caparros, ds degli andalusi. Simile il pensiero del presidente José Castro: "Non c'è nessuna offerta: è un nostro giocatore". Il club spagnolo insomma nega che siano in corso dialoghi con altre società nonostante le voci di un interesse di Barcellona e Juventus. Dalle parti di Trigoria non vorrebbero assistere a un Malcom bis...