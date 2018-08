Calciomercato Roma, Monchi: "N'Zonzi? Pensiamo ad altri giocatori"

Monchi fa il punto sul mercato della Roma nella conferenza stampa dedicata al rinnovo di Florenzi. "N'Zonzi? Se ne parla tanto, stiamo valutando diversi ruoli e uno di questi è il centrocampo. N'Zonzi è un nome, che non è l'unico e neanche il più vicino. Forse è il momento di pensare ad altre possibilità. Lo dico per voi giornalisti, io so perfettamente dove voglio arrivare", le parole del dirigente giallorosso.



"Mi piace, l'ho detto - ha precisato lo spagnolo - così come me ne piacciono altri che non arriveranno alla Roma. Credo che il mio lavoro è provare a fare la rosa più forte possibile e su questo lavorerò fino al 18 agosto. Dormo un po' più di quello che ha detto Di Francesco ma non tanto di più".