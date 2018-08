Calciomercato Roma, Monchi: "Il centrocampista non è la priorità"

Nel corso della presentazione di Robin Olsen ("Ha giocato Champions, Mondiale, è un portiere sobrio, pulito, di quelli che non sono troppo spettacolari, ma che hanno una buona tecnica") Monchi spiega come si muoverà la Roma in questa ultima fase di mercato.



Il ds parte da un presupposto: "Non possiamo dimenticare di aver acquistato dieci, undici giocatori. Se in questo momento comprassimo Pastore o Kluivert li considererebbero tutti grandi colpi. Ma loro li abbiamo già presi mesi fa. Stiamo lavorando per migliorare la rosa e lo faremo fino all’ultimo giorno. Malcom era un giocatore forte e ora stiamo cercando un profilo simile ma gli acquisti più importanti sono stati fatti".



Ancora sui possibili arrivi: "Non abbiamo una priorità assoluta di prendere un centrocampista. Se troviamo un’opportunità di mercato che andrà ad aumentare il livello totale della squadra, se ce ne fosse bisogno, la coglieremo. Questo vale per il centrocampista e per l’esterno. Oggi non abbiamo ricevuto offerte per Perotti. Non stiamo pensando alla cessione perché non è arrivata nessuna proposta".