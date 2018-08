Calciomercato Roma, l'agente di Suso a Trigoria

Una visita che (ri)apre uno scenario di mercato. Nella giornata di oggi Alessandro Lucci, agente di Suso, è stato a Trigoria: non è un mistero che la Roma voglia l'ala spagnola del Milan per completare il reparto offensivo a disposizione di Eusebio Di Francesco e potrebbe aver deciso di affondare nuovamente.



L'ex Liverpool viene valutato dal club di via Aldo Rossi 40 milioni di euro (scaduta la clasuola da 38 mln) ma Gattuso lo considera un elemento imprescindibile. Per questo pare molto difficile che i rossoneri si privino del 24enne a otto giorni dalla chiusura delle trattative della sessione estiva e lo stesso giocatore peraltro ha giurato fedeltà al Milan dicendosi pronto a rinnovare.



Così anche l'eventuale inserimento di Diego Perotti nell'affare non dovrebbe vincere la resistenza milanista. A meno di un clamoroso colpo di scena: non sarebbe il primo delle ultime settimane...