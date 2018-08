Calciomercato Roma, il Siviglia non chiude all'addio di N'Zonzi

Il Siviglia fa sperare la Roma. Joaquín Caparrós, ds degli andalusi, a Cadena Ser ha parlato così della situazione N'Zonzi: "Vuole andare via però sa di avere altri due anni di contratto. Con noi è diventato internazionale e ha avuto la possibilità di essere campione. Se ci porterà delle offerte interessanti le guarderemo, altrimenti ha altri anni di contratto".



Un'apertura quindi ai gialollorossi anche se andrà trovata l'intesa con i biancorossi che puntano a incassare i 35 milioni della clausola rescissoria "o per una cifra simile" come confermato dallo stesso Caparrós a Cadena Cope (i capitolini non vorrebbero andare oltre i 25 milioni). L'accordo con il centrocampista francese invece ci sarebbe già sulla base di un triennale da 3,5 milioni secondo il Corriere dello Sport.



Monchi è al lavoro per accontentare Di Francesco (ieri il padre agente di N'Zonzi ha elogiato il dirigente della Roma): il tempo stringe ma dalle parti di Trigoria confidano sulla volontà del mediano.