Calciomercato Roma, Gonalons in prestito al Siviglia

Addio Gonalons, o almeno arrivederci. Il regista francese lascia la Roma dopo una sola stagione: come confermato anche da Monchi, il giocatore effettuerà lunedì le visite mediche con il Siviglia. La formula del trasferimento è quella del prestito secco: i giallorossi hanno preferito liberarsi comunque di un centrocampista in esubero, anche senza l'inserimento di diritto o obbligo di riscatto nella trattativa.



Dopo l'arrivo di Nzonzi, del resto, Gonalons non aveva spazio, chiuso anche da De Rossi: l'ex Lione non si è mai ambientato nel campionato italiano collezionando 16 presenze in Serie A e 6 in Champions, con Di Francesco che l'ha schierato pochissime volte titolare. A 29 anni proverà a sfondare in Liga: la Roma spera di riavere indietro un giocatore ritrovato.