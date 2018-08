Calciomercato Roma, Bailey: "i giallorossi mi vogliono". Gonalons può sbloccare N'Zonzi

Nonostante 11 acquisti la Roma è ancora molto attiva sul mercato e Monchi potrebbe ragalare altri due rinforzi a Eusebio Di Francesco prima del 18 agosto. Dalla Germania arrivano le parole dell'ala giamaicana Bailey: "È vero, i giallorossi sono interessati al mio cartellino, ma devono parlare con il mio entourage e con il Bayer Leverkusen. Quello che posso dire è che il mio obiettivo principale è crescere". La trattativa non è semplice perché le Aspirine chiedono una cifra molto elevata, circa 50 milioni, per il 20enne.



La situazione resta fluida anche sulla mediana. Gonalons starebbe infatti riflettendo sulla proposta del Torino (aveva rispeditto al mittente le proposte di alcuni club di Premier League) e la sua cessione sbloccherebbe l'affare N'Zonzi. Ci sarebbe già l'intesa con il francese (ingaggio da 3 milioni più bonus) mentre andrebbe vinta la resistenza del Siviglia: gli andalusi non intendono fare sconti sulla clausola rescissoria da 35 milioni.