Calciomercato Roma, assalto finale a N'Zonzi: Monchi in missione a Siviglia

Se è praticamente impossibile arrivare a Suso (Leonardo ha blindato nuovamente l'ala spagnola) la Roma spera di riuscire a strappare Steven N'Zonzi al Siviglia. Il ds giallorosso Monchi è volato in Ansalusia (dove vive la sua famiglia) e dovrebbe riallacciare i rapporti con i biancorossi per il centrocampista francese.



Nello specifico va trovata l'intesa sulla cifra da versare: i capitolini mettono sul piatto 25 milioni mentre il club di Carmona non intende fare sconti sulla clausola rescissoria da 35 mln. Intanto vanno registrate le parole del padre-agente del giocatore: "La Roma è un’opzione. Se sto parlando con Monchi? Lui è un grande professionista, sa quello che fa e sa quello che sta facendo…".



Per fare spazio al 29enne a centrocampo dovrà esserci necessariamente (anche per questioni di bilancio) una partenza: l'indiziato numero uno è Maxime Gonalons. L'ex Lione non è propenso ad accettare il Torino e nelle ultime ore si sarebbe inserito il Marsiglia di Garcia.